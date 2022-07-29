За словами Сергія Кривоноса, в першу чергу, це наступ на Запоріжжя.

Генерал Збройних сил України Сергій Кривонос назвав два основні напрямки, на яких російська армія найближчим часом спробує наступати.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "24".

За його словами, окупанти не покидають планів наступу й захоплення нових територій. Зокрема, вважає він, це стосується двох напрямків.

В першу чергу, це наступ на Запоріжжя. Кривонос пояснив, що це одне з головних завдань для окупантів – захопити місто. Вони будуть продовжувати це робити.

"А другий напрямок – це харківсько-слов’янський напрямок, де вони також можуть за рахунок перекидання резервів та проривів намагатися оточити підрозділи ЗСУ", – сказав генерал ЗСУ.

Він зазначив, що оперативна пауза, про яку зараз всі говорять, не означає, що ворог заспокоївся. "Окупанти змінюють тактику, змінюють порядок застосування своїх частин на фронті", – зазначив Кривонос.

На його думку, російські військові зараз шукають місця, де можуть нанести удар українській армії.

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