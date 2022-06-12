Російського солдата підозрюють у вбивстві та мародерстві.

Російський військовий убив цивільного та вкрав медалі ветерана Другої світової війни. Окупанта підозрюють у мародерстві.

Про це розповіла генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Чим може керуватися солдат РФ, який надів на себе нагороди, які він відібрав в українського ветерана II Світової? Він підсвідомо копіює дії вищого керівництва РФ - краде історію", - йдеться в повідомленні.

За словами Венедиктової, російського військового підозрюють у мародерстві та вбивстві жителя села Андріївка Бучанського району.

Також генпрокурор опублікувала фото окупанта з вкраденими медалями.

Як раніше повідомляв УНІАН, окупувавши Бучу Київської області російські військові влаштували там криваву різанину. Світова преса публікувала фото і відеодокази страти жителів Бучі окупантами.

42 слідчі Міжнародного кримінального суду прибудуть в Україну, щоб збирати докази для Гаазького трибуналу.

Крім того, в мережі з'явилися нові відеозаписи, що показали факти мародерство, вчинені російськими військовими в Україні.

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