До групи слідчих входять 30 фахівців з Нідерландів, у тому числі судмедексперти та аналітики.

В Україну для розслідування військових злочинів, які скоїли російські окупанти, приїдуть 42 слідчі Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомив головний прокурор МКС Карім Хан, пише Lemonde.

Він зазначив, що це "найбільше розгортання, коли-небудь зроблене його офісом". До групи слідчих входять 30 фахівців з Нідерландів, в тому числі судмедексперти і аналітики, яким належить "знайти факти і встановити істину".

Прокурор підкреслив, що його не хвилює, чи буде вершити правосуддя МКС чи національна влада - "головне, щоб розслідування були достовірними, чесними і незалежними, і щоб суддя міг потім прийняти рішення".

За словами Хана, він "дуже радий працювати з українською владою". Він зазначив, що в рамках Угоди про співпрацю зі Спільною слідчою групою Польщі, Литви та України, створеної за підтримки Євроюсту, МКС зможе отримати доступ до загальних документів.

У той же час МКС не збирається ділитися всіма своїми документами, зазначив прокурор, "тому що ми зобов'язані дивитися на дії всіх сторін конфлікту, будь то регулярні сили з кожного боку або нерегулярні армії".

Як повідомляв УНІАН, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан 2 березня почав розслідування злочинів, скоєних в Україні.

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