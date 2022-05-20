Журналісти встановили, що до звірств причетні російські десантники з Пскова.

The New York Times опублікував відеодокази страти вісьмох чоловіків в Бучі російськими десантниками і ідентифікував особи жертв.

Цьому видання присвятило великий матеріал.

Це (з верхнього ряду наліво) Анатолій Приходько, Андрій Матвійчук, Андрій Вербовий, Денис Руденко, Андрій Дворніков, Святослав Туровський, Валерій Котенко та Віталій Карпенко.Ще одному - 43-річному будівельнику - Івану Скибі вдалося вижити.

Десантники патрулювали район, проводячи обшуки по домівках і працюючи всередині і зовні чотириповерхової офісної будівлі, 144, на Яблонській, яку росіяни перетворили на базу і польовий госпіталь. На тій же вулиці Іван Скиба разом зі ще 5 чоловіками чергували на імпровізованому блокпосту.

Українців по радіо попередили про наближення ворога - і вони сховалися у місцевого мешканця 53-річного Валерія Котенка. Пізніше до них приєдналися ще двоє бійців, Андрій Дворніков і Денис Руденко. Через годину - під час обшуків - росіяни знайшли чоловіків у будинку, і під дулами автоматів загарбники вивели чоловіків, включаючи Котенка, на вулицю. Після "обшуків" на наявність татуювань про приналежність до мілітаризованих організацій заручників провели на "базу".

Свідки підтверджують, що бачили чоловіків на стоянці перед "базою" в сорочках, насунутих на голову. Як розповів Скиба, їх змусили стати на коліна, а потім десантники застрелили Віталія Карпенка. Поранених окупанти добивали, Скибі вдалося уникнути смерті - після попадання кулі він вдав загиблого.

Одного заручника відпустили, у кримінальній справі йдеться про "державну зраду".

Тіла розстріляних чоловіків пролежали у дворі понад місяць.

Стіна і сходи будівлі були повністю у кульових отворах. На іншій стороні двору, в декількох метрах від того місця, де лежали тіла, валялися стріляні гільзи калібру 7, 62x54R, що використовувалися в радянських кулеметах серії ПК і снайперських гвинтівках Драгунова, широко використовуваних в російських військах. Всередині будівлі також виявлено патрон калібру 7, 62x54r.

Інші докази, залишені росіянами, вказують на два конкретних підрозділи десантників, які могли займати будівлю. В пакувальних листах для ящиків зі зброєю і боєприпасами вказані в/ч 32515 і 74268, відповідні 104-му і 234-му десантно-штурмовим полкам. Обидва підрозділи зазнали важких втрат під час першої спроби росіян увійти в Бучу в лютому.

Слідчі Служби безпеки України також надали ЗМІ зображення знайденої всередині будівлі нашивки з емблемою 104-го полку і списку російських солдатів. Провівши пошук на російських сайтах в соціальних мережах та інших базах даних по імені кожного солдата, ЗМІ виявили, що принаймні п'ять солдатів мали явні зв'язки зі 104-м полком. Інші публікували зображення, на яких вони тримають прапори десантників або одягнені у форму десантників. Деякі вказували їх місцезнаходження як Псков, місто, в якому розташовані штаби 104-го і 234-го полків.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Нєбитов поінформував, що у звільнених від окупантів населених пунктах Київської області тіла загиблих цивільних виявляють у братських могилах, підвалах та колодязях.

Нагадаємо, окупувавши Бучу ворог влаштував там криваву різанину. Мирних жителів масово розстрілювали. Ґвалтували чоловіків, жінок, людей похилого віку і навіть дітей. Багатьох брали в полон. Люди вмирали під час тортур. Тих, що вижили відправляли у фільтраційні табори на території РФ. У батьків забирали дітей і відправляли в Росію "на усиновлення".

У Бучі багато будинків зруйновані в результаті обстрілів. Магазини та житлові будинки розграбовані мародерами. Після звільнення Бучі від окупантів там були виявлені братські могили з тілами місцевих жителів.

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