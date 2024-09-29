Напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили успішне ураження військового арсеналу ракет "Котлубань" у Волгоградській області РФ.

"Сьогодні вночі завдано ураження по арсеналу зберігання та модернізації ракетно-артилерійського озброєння російських окупантів, що біля селища Котлубань Волгоградської області", - йдеться у повідомленні Генштабу у Facebook.

Також зазначається, що напередодні удару до арсеналу прибув ешелон з іранськими ракетами.

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"Військовий об'єкт мав щільне прикриття засобами РЕБ і ППО, втім наші підрозділи успішно виконали бойове завдання. На території арсеналу спостерігається пожежа та детонація боєприпасів", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що операцію провели Сили безпілотних систем у взаємодії з підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України.

Атаки ЗСУ на російські арсенали

Раніше джерела в українській розвідці повідомили УНІАН, що ЗСУ атакували арсенал зберігання ракет у Волгоградській області. За даними джерел, арсенал був атакований у ніч на 29 вересня близько 2:30. Для атаки було застосовано 120 ударних дронів-камікадзе різних типів українського виробництва. Відстань до цілі сягає понад 600 кілометрів.

18 вересня стало відомо, що українські БПЛА ударили по складу з боєприпасами в місті Торопці Тверської області. Повідомлялося, що на момент удару на складі до 30 тис. різних боєприпасів.

Згодом Генштаб ЗСУ повідомив про ураження ще двох великих складів із боєприпасами на території Росії – у Краснодарському краю та у Тверській області.

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