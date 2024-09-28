Їх привезли з Білорусі залізницею.

Перед сами знищенням, росіяни завезли на 23-й арсенал ГРАУ у Тверській області велику кількість боєприпасів для зенітно-ракетних комплексів (ЗРК).

За даними позиційного білоруського інформаційного проєкту "Сообщество железнодорожников Беларуси", який послався на дані про залізничні перевезення, на арсенал боєприпаси прибули з 1562-ї окремої зенітної ремонтно-технічної бази, яка знаходиться біля міста Осиповичі у Білорусі, по залізниці.

Загальний обсяг вантажу становив 94 напіввагони з ракетним озброєнням для ЗРК в пакувальних контейнерах, а також 5 вагонів з охороною.

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Проєкт вказав, що приблизний час відправлення груп вагонів – кінець липня або початок серпня. За своїм класом вантаж визначався як вибухові матеріали – небезпечні вантажі класу 1. Завантаження одного піввагону складало від 20 до 30 тонн.

У проєкті зазначили, що це була найбільша партія боєприпасів з Білорусі, яку відвезли цього року на 23-й арсенал ГРАУ. Для порівняння у проєкті вказали, що попередні партії не перевищували 12 напіввагонів.

Нагадаємо, Білорусь з самого початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну дає їм озброєння і боєприпаси. За даними аналітиків групи "Беларускі Гаюн", тільки з березня по вересень 2022 року залізницею з Білорусі до РФ відправили 65 тис. тонн боєприпасів.

23 арсенал ГРАУ

21 вересня 23-й арсенал ГРАУ атакували дрони, внаслідок чого він був знищений. Крім самих складів була також розбита залізнична інфраструктура на території об'єкту. Цей арсенал розташований за 460 км від України і має площу 2,6 кв км.

Пізніше аналітики зауважували, що 23-й арсенал росіяни могли використовувати для зберігання боєприпасів, які надходять із Північної Кореї.

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