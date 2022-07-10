Командувач південного військового округу звернувся до ФСБ з проханням посилити нагляд за технікою.

Аби уникнути відправлення на війну, російські військові виводять з ладу свою бойову техніку.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території РФ", - йдеться в повідомленні.

Виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру, зазначають розвідники.

Один з підрозділів вивів з ладу 26 одиниць техніки.

"Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи", - сповіщаються в ГУР МО.

Через це командувач південного військового округу звернувся до ФСБ з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами, яких відправлятимуть на війну в Україну.

Як писав УНІАН, раніше СБУ опублікувала запис розмови, що свідчить: окупанти платять по 20 тисяч доларів хабаря, щоб втекти з війни. Стільки коштують документи про "демобілізацію" військовослужбовця з армії РФ та повернення додому.

Також раніше з'явилося перехоплення, на якому загарбник скаржиться матері на загальну ситуацію, своїх командирів і просить знайти юриста, який би допоміг швидше втекти з війни.

Не рідкість і ситуації, коли окупанти просто тікають з поля бою. Зокрема, Запорізькій області близько 30 окупантів розбіглись, злякавшись ЗСУ. На пошуки дезертирів приїхала ФСБ.

В одному з російських батальйонів втекти намагався командир. Окупанти взяли його в полон.

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