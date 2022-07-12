Сімдесят мертвих ворогів за добу.

З початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові ліквідували майже 37,5 тисяч російських окупантів.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 37 тисяч 470 осіб, зокрема за минулу добу ліквідовано близько 70 загарбників.

Також знищено одну тисячу 649 ворожих танків (чотири за минулу добу), три тисячі 829 бойових броньованих машин (одна за добу), 838 артилерійських систем, 247 реактивних систем залпового вогню, 109 засобів протиповітряної оборони, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 676 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 155 крилатих ракет, 15 кораблів/катерів, дві тисячі 699 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (три за добу), 66 одиниць спецтехніки.

Зазначається, що найбільших втрат минулої доби противник зазнав на Миколаївському напрямку.

Раніше стало відомо про серйозні втрати росіян у Донецькій області - спрацювали відмінно HIMARS.

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