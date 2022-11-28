Ворог намагається залякати громадян України тим, що ЗСУ нібито затримають їх "для збільшення обмінного фонду".

Росія продовжує використовувати тактику розповсюдження фейків та дезінформації. На цей раз окупанти брешуть про "репресії" населення на звільнених територіях.

Так, рашисти залякують громадян України тим, що ЗСУ нібито будуть їх затримувати для "збільшення обмінного фонду". Як зауважив Генштаб Збройних сил України, така інформація не відповідає дійсності.

"Ворог поширює дезінформацію, що громадян України зі звільнених територій затримують українські військові для збільшення обмінного фонду, звинувачуючи їх у співпраці з окупантами", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, окупанти намагаються дискредитувати Сили оборони України. Рашисти обстрілюють населені пункти, а відповідальність за це намагаються перекласти на ЗСУ.

Фейки РФ: нова брехня російської пропаганди

Нещодавно стало відомо, що РФ поширює у Скадовську фейкові листівки нібито від ЗСУ. У них є погрози для російськомовних мешканців міста. Проте усе це - провокація з боку рашистів.

Окрім цього, у ГУР спростували фейк про те, що Білорусь нібито готує наступ. Така інформація грає на руку ворогу, адже вона впливає як на українців, так і на білорусів.

"Ми не говоримо про те, що від режиму Лукашенка немає загрози. Вона є і Лукашенко допомагає Путіну і зброєю, і боєприпасами, і бронетехнікою. Він надає свій повітряний простір для ударів по Україні, але говорити про те, що в найближчому часі відбудеться повномасштабне вторгнення і втягування Білорусі вже в наземну операцію, сьогодні ми не можемо", - повідомив представник ГУР.

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