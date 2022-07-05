Новина про обмеження на пересування військовозобов'язаних наробила багато галасу у мережі. Тож у Генштабі ЗСУ дали додаткове пояснення.

Для виїзду за межі областей військовозобов'язані мають отримати дозвіл у територіальному центрі комплектування та соцпідтримки.

Про це повідомив представник Головного управління персоналу Генерального штабу ЗС України полковник Олександр Хлись в ефірі національного телемарафону.

"Якщо в межах області — не треба. Якщо в межах міста Києва та Київської області — теж не треба. Якщо людина виїжджає за межі області, вона має прибути до керівника ТЦК, уточнити свої дані й отримати такий дозвіл", - зазначив офіцер.

Крім того, він нагадав, що відповідні норми законодавства України діють давно та у зв'язку з поверненням великої кількості чоловіків до своїх домівок виникла потреба в актуалізації облікових даних військовозобов'язаних для розуміння можливостей мобілізаційного ресурсу.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що військовозобов’язані, які планують виїзд за межі своїх районів та областей, у воєнний час повинні отримати дозволи у територіальних центрах комплектування.

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