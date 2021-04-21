Поширена в соцмережах інформація щодо начебто зміни строків проходження строкової військової служби в Україні не відповідає дійсності.
Відповідну заяву оприлюднив Генштаб ЗСУ.
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«Наполегливо рекомендуємо не користуватися непідтвердженою інформацією, не поширювати чуток та ретельно перевіряти дані, які безпосередньо стосуються Збройних Сил України.
Ураховуючи інформаційні маніпуляції з боку російської федерації, спрямовані на створення у медіапросторі негативного іміджу України в цілому та її Збройних сил зокрема, закликаємо користуватися лише перевіреною інформацію, яку ви завжди можете знайти на офіційних сторінках в соціальних мережах ЗС України, Генерального штабу, органів військового управління, на сайті Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.
В Генштабі нагадали, що відповідно до статті 15 “Про військовий обов’язок і військову службу” на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я чоловіки, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову.
Строки строкової військової служби в календарному обчисленні встановлюються:
- для солдатів і матросів, сержантів і старшин, які проходять строкову військову службу в ЗСУ та інших військових формуваннях, – до 18 місяців;
- для осіб, які на час призову на строкову військову службу мають ступінь вищої освіти магістр, – до 12 місяців. Строк проходження строкової військової служби визначається в залежності від наявності у особи відповідного ступеню вищої освіти (магістр), а не від факту отримання вищої освіти.
В генштабі наголошують: строковики не залучаються до виконання бойових завдань в районі проведення ООС.
Раніше повідомлялось, що президент Зеленський підписав закон про призов резервістів без оголошення мобілізації. Закон запроваджує новий вид військової служби – військова служба за призовом осіб з числа резервістів у особливий період.
В особливий період на військову службу призиватимуть громадян, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та/або зараховані до військового оперативного резерву. Рішення про проведення такого призову ухвалюватиме Верховний головнокомандувач ЗСУ за поданням Головнокомандувача ЗСУ. У рішенні визначатимуться категорії резервістів, яких необхідно буде призивати, завдання, обсяги, строки та порядок проведення призову тощо.
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