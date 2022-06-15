Генштаб інформує про збільшення кількості нових російських БТГ.

У бойовому та чисельному складі противника, який діє на території України, виявлено зміни.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 18.00.

"Так, угруповання окупаційних військ збільшено на одну батальйонну тактичну групу зі складу 138-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу. Крім того, на Бахмутському напрямку противник наростив угруповання батальйонною тактичною групою зі складу оперативного резерву, що була передислокована до Первомайська з району Куп’янська. В райони населених пунктів Комишуваха та Попасна, після відновлення боєздатності, введено окремі підрозділи 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу", - йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили в Генштабі, керівництво силових відомств Російської Федерації продовжує проводити заходи щодо залучення додаткового людського ресурсу до війни проти України шляхом збільшення виплат і запровадження короткострокових контрактів, з можливістю їх продовження.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу. В Сєвєродонецьку і в одному з районів Врубівки тривають запеклі битви. Рашисти й надалі знищують населені пункти регіону, є багато постраждалих мирних жителів.

Крім того, ворог намагається наступати на напрямку Ізюм – Слов’янськ. ЗС РФ без успіху вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля.

Не припиняються обстріли й Чернігівщини та Сумщини. Протягом 15 червня противник відкривав вогонь по позиціях військових з мінометів, вів повітряну розвідку з БПЛА.

У боях з Росією ЗСУ знищили вже 32 750 окупантів і тисячі одиниць техніки.

На думку британського аналітика Майкла Кларка, пауза через інтенсивність боїв на сході неминуча. Він зазначив, що великих втрат зазнають як росіяни, так й українці.

Вас також можуть зацікавити новини: