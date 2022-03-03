Така інформація може допомогти ворогам коригувати наступні постріли.

У Генеральному штаб Збройних сил України закликають не розповсюджувати у соцмережах інформацію про наслідки ракетно-бомбових ударів, оскільки така інформація може допомогти ворогам коригувати наступні постріли.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

"Київ та інші міста України потерпають від ракетно-бомбових ударів противника. Соціальні мережі та відомі інформаційні ресурси практично в режимі реального часу починають коментувати наслідки враження та точність попадання ворожих ракет", - констатували у Генштабі.

"Звертаємось до блогерів, експертів та звичайних учасників інтернет-спільноти: ваша оперативна інформація може стати предметом зацікавленості російських артилеристів та навідників для подальшого коригування наступного пострілу ворога! Будьте обачливими при розповсюдженні інформації про обстріли в режимі реального часу", - зазначається у повідомленні.