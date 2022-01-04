Зустріч відбудеться у форматі відеотелеконференції.

Міністри закордонних справ країн-членів Організації Північноатланчтиного договору (НАТО) 7 січня терміново обговорять воєнне нарощення Російської Федерації біля корддонів України.

Про це йдеться у прес-релізі Альянсу, який є у розпорядженні УНІАН.

"Позачергова віртуальна зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ відбудеться завдяки проведенню відеотелеконференції у п'ятницю, 7 січня 2022 року. Міністри закордонних справ НАТО обговорять воєнне нарощення Росії в Україні і біля неї та більш широке коло питань європейської безпеки", - сказано у повідомленні.

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На зустрічі, яка розпочнеться о 15:00 за київським часом, головуватиме генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

За підсумками зустрічі Столтенберг проведе прес-конференцію.

Як повідомляв УНІАН, 17 грудня в НАТО закликають РФ до негайної деескалації на кордоні України і до виведення військ.

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