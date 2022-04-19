За його словами штурми періодично проводяться, але наші бійці дають гідні відповіді.

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко не підтвердив інформацію про жертви та факти масового ураження від скидання надпотужної бомби на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі інформаційного телемарафону.

"Немає інформації ні про масове ураження населення, ні про ураження військових", - сказав він.

Щодо штурмів "Азовсталі", то очільник адміністрації повідомив, що такі штурми проводяться "постійно періодично", але наші бійці поки захищені й дають гідні відповіді, а над Маріуполем майорить український стяг.

Блокада Маріуполя та "Азовсталі": що відомо

Нагадаємо, Маріуполь з 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії та танків по житловому сектору Лівобережного району.

Сьогодні нардеп Сергій Тарута заявив, що окупанти скинули бомбу на лікарню біля Азовсталі, під завалами перебувають близько 300 людей, зокрема діти.

Проте Андрющенко заявив, що район "Азовсталі" дійсно перебуває під щільним бомбардуванням надважких бомб, однак люди там не переховуються.

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