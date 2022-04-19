Зокрема, під завалами є і діти, які ховалися там від бомбардувань Росії.

Сьогодні, 19 квітня, в Маріуполі російські окупанти скинули потужну бомбу на лікарню в районі заводу Азовсталь, під завалами перебувають близько 300 людей, зокрема діти.

Про це повідомив у Facebook народний депутат України та бізнесмен Сергій Тарута.

"Російські фашисти скинули потужну бомбу на лікарню в районі "Азовсталі". За моєю інформацією, під завалами там близько 300 людей – серед них діти. У вцілілій частині лікарні були поранені захисники і ховались маріупольці із дітьми. Тому що у знищеному місті ховатись більше ніде! Бракує слів", - написав Тарута.

Політик нагадав, що напередодні СБУ виклали перехоплену розмову одного з російських військових, в якій йшлося про те, що на "Азовсталь" скидатимуть трьохтонні бомби.

"Ты представляешь, какой там будет взрыв? А как же мирные? - перепитує жіночий голос. - Приказ: "ровнять с землей", - відповідає орк. - Кто мирные? Остались только патриоты и сильно умные", - процитував Тарута перехоплений запис.

"То "сильно умные" - це діти в лікарні в районі "Азовсталі", на яких ви скинули бомбу? За те, що вони українці? Убивці. Зупиніть геноцид у Маріуполі! Політики, лідери, люди світу, зупиніть цей ГЕНОЦИД!" - закликав політик.

Ситуація в Маріуполі: що відомо

Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі.

Він заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапку в мирних переговорах із Росією.

17 квітня Генштаб повідомив, що армія РФ, імовірно, готується до проведення десантної морської операції в Маріуполі.

Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, у Маріуполі окупанти б'ють бомбами по "Азовсталі", стріляють з артилерії і танків по житловому сектору Лівобережного району.

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