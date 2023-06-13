Російські пропагандисти називають нібито ліквідованого "одним з найефективніших воєначальників".

Українська сторона уточнює інформацію про ліквідацію начальника штабу 35-ї загальновійськової армії ЗС РФ генерал-майора Сергія Горячева після повідомлень про його знищення, які "спливли" в мережі.

Про те, що інформація потребує уточнення, в ефірі телемарафону повідомив речник об'єднаного прес-центру Сил оборони на Таврійському напрямку Валерій Шершень.

"Ця інформація уточнюється. Я думаю, що буде вона оприлюднена належним чином", — зазначив він.

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Горячева ліквідували на війні в Україні-росЗМІ

Російські військкори писали, що на війні в Україні ліквідували начальника штабу 35-ї загальновійськової армії РФ генерал-майора Сергія Горячева. За їхніми словами, це сталося 12 червня нібито в результаті ракетної атаки ЗСУ.

Горячев - виходець з "ВДВ" Росії, він очолював окупаційний контингент у Придністров'ї, брав участь у боях на Донбасі в 2014-2017 роках, через що "загримів" в базу "Миротворця".

На початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну був командиром 5-ї танкової бригади.

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