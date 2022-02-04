Власник будинку - на лавах бойовиків з 2014 року.

На Донеччині у будинку бойовика виявили схрон зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

"У ході перевірки оперативної інформації під час проведення обшуку на території одного з домоволодінь міста Красногорівка Покровського району виявлено та вилучено потужний схрон зброї, бойових припасів, вибухових речовин та пристроїв", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у будинку вилучено 2 постріли до протитанкового гранатомету РПГ-7, 2480 патронів калібру 7,62х39 мм та 5,45х39 мм, 10 гранатометних пострілів ВОГ-25, 4 запали до ручних гранат – УЗРГ, 3 гранати РГД-5, 2 ручні димові гранати РДГ-55, 2 гранати Ф-1, дві 200-грамові тротилові шашки, протитанкову міну ТМ-62 та 3 димові шашки ДМ-11.

За попередньою інформацією, будинок, де знайдено зазначений арсенал, належить місцевому жителю, який у травні 2014 року вступив до лав незаконних збройних формувань РФ та нині перебуває на тимчасово окупованій території.

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