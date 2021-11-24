Тайник було облаштовано під підлогою напівзруйнованої будівлі.

У Сєвєродонецькому районі Луганської області співробітники Служби безпеки України виявили схрон, у якому були, зокрема, протитанкові міни, загальною вагою майже 40 кг тротилу.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, тайник було облаштовано під підлогою напівзруйнованої будівлі.

За попередніми даними, схрон у 2014 році обладнали підрозділи бойовиків. "Зловмисники планували використати засоби ураження для збройного супротиву силам антитерористичної операції, у тому числі проти української військової техніки", - йдеться у повідомленні.

Читайте такожНа кордоні з Білоруссю знайшли схрон з боєприпасами (фото, відео)

У сховищі співробітники СБУ виявили: 5 протитанкових мін ТМ-62; 12 гранатометних пострілів; 7 бойових гранат різних модифікацій; 3 протипіхотні міни МОН-50.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада у ході спецоперації у Луганській області СБУ затримала раніше засудженого чоловіка на спробі збуту вибухівки та бойових гранат.

Під час проведення слідчо-оперативних дій правоохоронці виявили у зловмисника понад півкілограма тротилу, 4 гранати РГД-5 та Ф-1, засіб ініціації вибуху. Встановлено, що мешканець Станиці Луганської, який раніше був засуджений за вчинення тяжкого злочину, намагався налагодити канал нелегального збуту засобів ураження. Своїх клієнтів він підшукував через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Автор: Світлана Закелова