Жителі міста вже кілька днів знаходяться в оточенні російських військ сидять без їжі, води, зв'язку і світла.

Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, звернулася в Червоний Хрест і ООН з проханням про допомогу в питанні вирішення гуманітарної кризи в Волновасі у Донецькій області.

Верещук зазначила, що Україна планує домагатися гуманітарного коридору.

"Я написала листа в Червоний Хрест, в ООН. Піднімаю посольства, щоб змусили Путіна дати вийти людям і врятувати поранених", - повідомила "Стране" Верещук.

Відзначимо, що жителі міста вже кілька днів знаходяться в оточенні російських військ сидять без їжі, води, зв'язку і світла.

Раніше евакуаційний транспорт не доїхав до Волновахи. Колону обстріляли російські війська з систем"Град".