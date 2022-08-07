За словами Андрія Юсова, заяви російської сторони про те, що статус військовополонених впливає на процес звільнення, є маніпуляцією.

Для процесу повернення українських захисників немає значення, за яких обставин вони потрапили в полон.

Про це повідомив член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, представник ГУР МО України Андрій Юсов в ефірі всеукраїнського телемарафону, відповідаючи на запитання, чи має значення в процесі звільнення військовополонених статус - здався в полон чи здався добровільно.

"Є українські полонені, і є службові розслідування, вони проводяться, і з’ясовуються обставини, за яких той чи інший український захисник потрапив в полон. Для процесу повернення це ...не має значення. Україна бореться за повернення усіх своїх громадян і усіх своїх захисників. Вдома ми потім будемо з’ясовувати. Але це всі люди, які зі зброєю в руках захищали український суверенітет і незалежність. Вони повинні бути повернуті додому", - наголосив Юсов.

Він зазначив, що всі українські полонені незаконно утримуються державою-агресором як на території РФ, так і на території "ЛНР" та "ДНР".

"Тому розповіді російської пропаганди про те, що якийсь статус на щось може впливати для повернення, – це неправда і маніпуляція. Так само як Україна повертає і тих українських захисників, які підтверджені Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, так і тих, хто не підтверджений", - підкреслив Юсов.

Також він відповів на запитання, чи не завадить перемовинам про обмін полоненими, чергова ініціатива Держдуми РФ про те, щоб російських військовослужбовців, які потрапили в полон, визнати держзрадниками.

"Це гра і дика пропаганда. Там є різноманітні ініціативи. Цивілізований світ, і особливо українців, вже важко якимись ініціативами Держдуми РФ здивувати чи тим більше злякати. Це їхня справа. Ми керуємося національним законодавством, національними інтересами і міжнародним правом. Це дуже важливо розуміти. Тому, згідно з міжнародним правом, ми будемо проводити обміни і будемо повертати, в тому числі і російських полонених, обмінюючи їх на українських, хоче цього Держдума чи не хоче", - пояснив Юсов.

Нагадаємо, російський "суд" засудив американську зірку баскетболу до дев'яти років колонії.

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