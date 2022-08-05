Командир полку звернув увагу на те, що полонені живі, не побиті чи покалічені.

Бійці ССО "Азов" захопили у полон нову групу окупантів. Цього разу п'ятірка російських вояк виявилася вкрай різношерстною.

Про це у своєму телеграмі повідомив перший командир полку "Азов" Андрій Білецький та прикріпив відповідні світлини.

За словами Білецького, серед полонених є наркоман, російський офіцер, осетин, "нащадок козаків" з Кубані та примусово мобілізований окупантами мешканець ОРДЛО.

Командир звернув увагу на те, що полонені живі, не побиті чи покалічені. Вони будуть добре їсти і добре спати, їх будуть лікувати українські лікарі, поки вони чекатимуть на обмін.

Це кодекс честі солдата, обов’язковий для азовця, з якою б мраззю ти не мав справу – гідно поводитися з полоненим. Ми не порушуємо його навіть після масового вбивства наших братів на Оленівці – заявив Білецький.

Нагадаємо, раніше в РНБО опублікували доказ, що Росія планувала теракт в Оленівці ще в червні, чекаючи слушної нагоди. Загинули щонайменше 50 українських військовополонених, яких там утримували. Серед них були й бійці "Азову".

Додамо, що вчора, 4 серпня, також було завдано удару по Донецькій колонії, де утримуються українські військовополонені. Кремлівські пропагандисти відразу звинуватили в атаці ЗСУ, але ситуація може виявитися, як у випадку з терактом в Оленівці.

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