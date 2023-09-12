Кількість поранених і загиблих загарбників зараз уточнюється.

У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області місцевий рух опору та спецпризначенці Головного управління розвідки зробили окупантам "подарунок" та допомогли їм відзначити "День підрозділів з питань міграції системи МВС РФ". Було уражено одразу кілька обʼєктів.

"Подарунок" було доставлено прямо під час святкового застілля, яке було організовано в приміщенні обладнаному під "відділ паспортизації" за адресою вул. Будівників, 22. Внаслідок ураження в приміщенні виникла пожежа, до будівлі прибули кілька екіпажів швидкої допомоги", – повідомляє прес-служба ГУР МО.

Крім того, практично одночасно було уражено радіокумунікаційний пункт зв’язку окупантів, який знаходився на технічному поверсі 14-поверхової будівлі.

"Також "подарунок" отримали офіцери окупаційної армії, які розмістились в двох "віджатих" котеджах на околиці міста", – додали в розвідці.

Зазначається, що кількість поранених і загиблих загарбників зараз уточнюється. Мирне населення в ході операції не постраждало.

Удари по окупантах в Енергодарі

Наприкінці серпня у окупованому Енергодарі рух спротиву підірвав штаб "ОМОНу". У Головному управлінні розвідки тоді повідомили, що було уражено імпровізовану "казарма" підрозділу Росгвардії ОМОН "Ахмат-1".

Кількома днями раніше було завдано удару по будівлі, де базувалося так зване управління окупаційної поліції. Також там проживав особовий склад окупаційних військ РФ.

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