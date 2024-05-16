У Харкові відбулося засідання Ставки, і визначено план подальших дій для оборони та захисту області.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про посилення підрозділів Сил оборони України, які відбивають російський наступ на півночі Харківської області.

Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача, яка відбулася у Харкові. Як зазначив президент, він заслухав розгорнуту доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого. Йшлося про оперативну обстановку, завдання та потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема, на Харківщині, в районах Вовчанська та Липців.

Також, як додав Зеленський, на Ставці "детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та наші, українські, можливості протидіяти російським наступальним планам".

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Президент підкреслив, що станом на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, українські воїни завдають окупанту відчутних втрат. "Але напрямок залишається вкрай складним - посилюємо наші підрозділи", - наголосив Зеленський.

Окрім того, очільники Головного управління розвідки Кирило Буданов та Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповіли щодо намірів окупанта, керівник СБУ Василь Малюк - щодо контрдиверсійних заходів.

"Визначено план подальших дій - і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", - додав Зеленський.

Разом з тим, як повідомив президент, він заслухав доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення.

Водночас, як повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, у північній частині Вовчанська, де йдуть активні бойові дії, російські військові беруть цивільних мешканців у полон. Клименко нагадав, що до сьогоднішнього дня на тій ділянці також тривала евакуація - Національна поліція України не припиняла вивозити людей попри всі загрози та під обстрілами.

"Станом на зараз, за оперативною інформацією, російські військові, які намагалися закріпитись у місті, не дозволяли місцевим мешканцям евакуйовуватися: людей почали викрадати та зганяти до підвалів", - наголосив Клименко.

Крім того, відомо про перші розстріли цивільних російськими військовими. Зокрема, один із мешканців Вовчанську намагався втекти пішки, відмовився виконувати команди загарбників - росіяни його вбили.

У зв'язку з цим, слідчі Національної поліції України у Харківської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення правил та звичаїв війни.

"Евакуаційні групи Національної поліції України продовжують працювати у Вовчанську попри інтенсивні бойові зіткнення та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей", - повідомив міністр.

У центрі уваги ворожий наступ на Харків - сьогодні це треба знати

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України зірвали плани російських окупантів максимально заглибитися в міську забудову Вовчанська і закріпитися там. Підрозділи українських військ продовжують виконання бойових завдань в межах міської забудови в північній частині міста.

На думку військового аналітика Майкла Кларка, окупанти націлилися на Харківську область, і головна мета Росії - "перетягнути українські сили з інших місць".

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