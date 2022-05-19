Зараз ведуться активні бойові дії на півночі, на північно-східному напрямку Харківщини, а також на Ізюмському напрямку.

Близько 20-25% території Харківській області зараз перебувають під російською окупацією.

Про це розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в інтерв'ю "Фокус".

"Спочатку було окуповано 22 територіальних громади, зараз вже менше - цей показник зменшується практично кожен день. Однак чим далі ми просуваємося, тим важче, тому що ворог зараз зосередив увагу на утриманні позицій. Тобто, це не сценарій Києва, Сум чи Чернігова, коли ворог вже зрозумів, що він цю битву програв і відійшов, змінивши тактику. Тут він тримається - і ми, ціною життя наших захисників, боремося за кожен метр нашої території", - підкреслив Синєгубов.

За його словами, в Харкові та Харківській області понад дві з половиною тисячі житлових будинків, і мова йде про багатоквартирні будинки.

"Наприклад, є Північна Салтівка, яка зруйнована майже дощенту. Зараз ми повинні запропонувати людям вихід, тимчасове житло. Але не у вигляді вже наявного у нас містечка для внутрішньо переміщених осіб з Донбасу, який проіснував з 2015 року. Не за таким прикладом. Необхідно будівництво повноцінних будинків, капітальне будівництво", - зазначив Синєгубов.

Також він додав, що зараз ведуться активні бойові дії на півночі, на північно-східному напрямку Харківщини, а також на Ізюмському напрямку, який останні два місяці є найгарячішою точкою.

"Наші захисники перейшли в контрнаступ на Циркунівському напрямку і відбили цей населений пункт. І в деяких місцях навіть вийшли до лінії державного кордону... На північно-східному напрямку наші захисники також ведуть активні бойові дії зі звільнення територій. Це Старий Салтів - Вовчанський напрямок. І, нагадаю, що Вовчанськ і Куп'янськ – це ті населені пункти, які окуповані з самого початку військових дій. Тобто, фактично, вони на другий день війни потрапили під окупацію", - розповів Синєгубов.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що українські захисники продовжують успішно контратакувати на Харківщині. 18 травня від російських окупантів вдалося звільнити ще один населений пункт в області. Харків, за його словами, проте все ще страждає від обстрілів окупантів.

За словами Синєгубова, ворог зосередився на обороні своїх позицій, але, якщо він відчує слабкість нашої оборони, спробує цим скористатися.

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