Харків однак все ще потерпає від обстрілів окупантів.

Українські захисники продовжують успішно контратакувати на Харківщині. Сьогодні від російських окупантів вдалося звільнити ще один населений пункт в області.

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОВА.

"Люди масово повертаються в Харків та деокуповані населені пункти області. Однак сказати, що це абсолютно безпечно, ще не можемо. Сьогодні обстріляні Циркуни, Прудянка, Вільхуватка - 3 постраждалих", - повідомив він.

Харків, за його словами, однак все ще потерпає від обстрілів окупантів.

"Цієї ночі снаряди влучили у Київський район. Вдень знову обстріляли Салтівку та П’ятихатки - 3 постраждалих. Є обстріли наших позицій з території РФ, у відповідь працюють наші Збройні Сили", - йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, ворог зосередився на обороні своїх позицій, але, якщо він відчує слабкість нашої оборони, спробує цим скористатися.

"Але українські захисники продовжують успішно контратакувати. Сьогодні наші бійці звільнили від окупантів населений пункт Дементіївка. Триває активна робота над відновленням критичної інфраструктури, щоб подати газ, воду і електрику до тих помешкань, які вціліли", - повідомив він.

Нагадаємо, окупанти продовжують бити по Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

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