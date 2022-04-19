Мешканців району просять не виходити на вулицю і залишатися в укриттях.

У Київському районі Харкова існує велика загроза обстрілів з боку російських військ.

Про це повідомляє Харківська ОВА у Telegram-каналі.

У зв'язку із загрозою мешканців району просять не виходити на вулицю і залишатися в укриттях.

"Увага, жителі Київського району міста Харкова! За даними Харківської ОВА, 19 квітня існує велика небезпека ворожих обстрілів. Будь ласка, знаходьтеся в укриттях та без нагальної потреби не виходьте на вулицю. Бережіть своє життя та життя близьких", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, російські війська продовжують безперервно обстрілювати цивільну інфраструктуру та житлові будинки в Харкові.

Вчора внаслідок потрапляння російських снарядів на територію дитячого майданчика загинули чоловік і жінка.

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