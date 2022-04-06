Тепер село Осокорівка знаходиться під контролем ЗСУ.

У середу, 6 квітня, Збройні сили України героїчно звільнили від російських окупантів населені пункти на півдні країни - йдеться про Херсонську область.

Про це повідомив в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

Українська армія вибила окупантів з населеного пункту Осокорівка Нововоронцовського району Херсонської області. Він розташований на південь від районного центру і знаходиться неподалік від адміністративного кордону з Дніпропетровською областю.

Це сталося в результаті наступальних дій підрозділів української армії.

Напередодні міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що наші захисники відтісняють окупантів у Херсонській області.

Згодом Олексій Арестович розповів, що росіяни вже підготували до здачі і сам Херсон.

"Вони серйозно розглядають такий варіант, щоб покинути місто. Але це не означає, що Херсон звільнять вже завтра", – пояснив він.

Раніше УНІАН повідомляв, що українські війська відбили у окупантів три села на Херсонщині: Добрянка, Нововознесенське і Трудолюбівка. Тривають бої в районі населеного пункту Олександрівка.

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