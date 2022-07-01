На півдні нашої країни у четвер ліквідували 35 ворогів, зазначили в оперативному командуванні "Південь".

У четвер, 30 червня, на території Білозерської громади Херсонської області українські авіатори на гелікоптерах завдали парний удар по скупченню живої сили та військової техніки російських окупантів.

Під час виконання вогневих завдань наші ракетно-артилерійські підрозділи знищили 35 супротивників, а також два модернізованих танки Т-72Б3 і ще чотири одиниці іншої бронетехніки, поділилися в оперативному командуванні "Південь".

Раніше стало відомо, що під час звільнення Зміїного острова від cупротивника захисники України знищили ворожий зенітно-ракетний комплекс "Тор", польовий склад боєприпасів, маломірний катер та причіп з дизель-генератором.

Варто зазначити, що самі окупанти під час відступу з острова підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК "Тор" та реактивну систему залпового вогню.

Усього з початку широкомасштабної агресії Росії проти України, яка розпочалася рано вранці 24 лютого, на нашій землі знищено приблизно 35 600 супротивників та 1 573 ворожих танків.

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