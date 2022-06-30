Генштаб оновив дані про втрати Росії в Україні / фото facebook.com/GeneralStaff.ua

Росія на війні з Україною втратила 35 600 чоловік особового складу. Країна-агресор також позбулася 1573 танків, 790 артилерійських систем, 217 літаків і 185 гелікоптерів.

Оновленою статистикою ворожих втрат поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України у свіжому зведенні. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 30 червня

  • особового складу — близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків — 1573 (+1);
  • бойових броньованих машин — 3726 (+6);
  • артилерійських систем — 790 (+9);
  • РСЗВ — 246 (+0);
  • засобів ППО — 104 (+1);
  • літаків — 217 (+0);
  • гвинтокрилів — 185 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 641 (+1);
  • крилатих ракет — 143 (+1);
  • кораблів / катерів — 14 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2602 (+4);
  • спеціальної техніки — 61 (+0).
Втрати Росії станом на 30 червня / фото Генштаб ЗСУ

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на фронті. Нагадаємо, у ранковому зведенні 30 червня Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ на Донбасі. Вони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Клинове, Новолуганське, Павлівка та в напрямку Вуглегірської ТЕС. На Харківщині українські захисники подавили ворожий штурм неподалік Дементіївки, а на Херсонщині — відбили наліт гвинтокрилів Мі-8.

Війна Російської Федерації проти України

  • 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
  • 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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