Росія на війні з Україною втратила 35 600 чоловік особового складу. Країна-агресор також позбулася 1573 танків, 790 артилерійських систем, 217 літаків і 185 гелікоптерів.
Оновленою статистикою ворожих втрат поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України у свіжому зведенні. Дані традиційно розділені на загальні і добові.
Втрати Росії в Україні станом на 30 червня
- особового складу — близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано;
- танків — 1573 (+1);
- бойових броньованих машин — 3726 (+6);
- артилерійських систем — 790 (+9);
- РСЗВ — 246 (+0);
- засобів ППО — 104 (+1);
- літаків — 217 (+0);
- гвинтокрилів — 185 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 641 (+1);
- крилатих ракет — 143 (+1);
- кораблів / катерів — 14 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2602 (+4);
- спеціальної техніки — 61 (+0).
Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на фронті. Нагадаємо, у ранковому зведенні 30 червня Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ на Донбасі. Вони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Клинове, Новолуганське, Павлівка та в напрямку Вуглегірської ТЕС. На Харківщині українські захисники подавили ворожий штурм неподалік Дементіївки, а на Херсонщині — відбили наліт гвинтокрилів Мі-8.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.