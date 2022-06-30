Українські захисники ліквідували 35 600 окупантів.

Росія на війні з Україною втратила 35 600 чоловік особового складу. Країна-агресор також позбулася 1573 танків, 790 артилерійських систем, 217 літаків і 185 гелікоптерів.

Оновленою статистикою ворожих втрат поділився прес-центр Генштабу Збройних сил України у свіжому зведенні. Дані традиційно розділені на загальні і добові.

Втрати Росії в Україні станом на 30 червня

особового складу — близько 35 600 (+150) осіб ліквідовано;

танків — 1573 (+1);

бойових броньованих машин — 3726 (+6);

артилерійських систем — 790 (+9);

РСЗВ — 246 (+0);

засобів ППО — 104 (+1);

літаків — 217 (+0);

гвинтокрилів — 185 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 641 (+1);

крилатих ракет — 143 (+1);

кораблів / катерів — 14 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн — 2602 (+4);

спеціальної техніки — 61 (+0).

Всі дані уточнюються через високу інтенсивність боїв на фронті. Нагадаємо, у ранковому зведенні 30 червня Генштаб відзвітував про успіхи ЗСУ на Донбасі. Вони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Клинове, Новолуганське, Павлівка та в напрямку Вуглегірської ТЕС. На Харківщині українські захисники подавили ворожий штурм неподалік Дементіївки, а на Херсонщині — відбили наліт гвинтокрилів Мі-8.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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