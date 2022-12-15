Верхні поверхи готелю зруйновано, вирувала пожежа.

У тимчасово окупованому Залізному Порту Херсонської області "бавовна" сталася у готелі Solemar. Там облаштувалися російські офіцери.

Як повідомляє військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, у будівлі готелю було лігво керівного складу російських підрозділів.

"Вибух в одному з готелей окупованого міста Залізний Порт. В готелі був розміщений керівний склад російських підрозділів", - зазначив він.

Відео дня

Місцевий паблік опублікував кадри знищеного готелю. На фото та відео видно що верхні поверхи повністю знищені, вирує масштабна пожежа. Про втрати наразі невідомо.

"Окупований Залізний порт, HIMARS залітав познайомитися з "мобіками" ЗС РФ в готель Solemar", - зазначив він.

Війна в Україні: як ЗСУ знищують армію РФ

Захисники України потужно оновили втрати РФ на війні проти нашої країни. За минулу добу до пекла відправилися ще майже 600 рашистів. Загальні бойові втрати у живій силі противника орієнтовно складають вже 96 тисяч 590 осіб. "Ювілейна" цифра у 100 тисяч ліквідованих рашистів все ближче.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін мріяв оголосити про перемогу над Україною, а тепер боїться виступати перед публікою. Аналітики ISW розповіли, що кривавий диктатор відкладає виступи перед росіянами, критика навколо нього наростає.

Між тим США планують передати Україні комплекти "розумних бомб". Вони можуть з високим ступенем точності вражати російські військові позиції.

ЗСУ потужно б'ють по рашистах, тому ті дуже бояться нових атак. Відомо, що Після удару ЗСУ по казармі окупанти від страху селяться на дачах під Мелітополем.

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