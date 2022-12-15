У в'язницю окупант потрапив після того, як обікрав банківську установу, на яку працював.

Українські воїни ліквідували чергового "вагнерівця" - екс-інкассатора Ігоря Богаченка, засудженого за пограбування банку в Зеленодольську (Татарстан).

Як повідомляє OSINT-експерт Іраклій Комахідзе, Богаченка вже поховали в рідному місті. Його "мінуснули" ще 16 листопада.

Богаченко потрапив у ПВК "Вагнер" із колонії, в якій відбував покарання за пограбування банку, в якому працював. У 2015 році інкасатор Богаченко вистрілив з табельної зброї в ногу напарника і втік на інкасаторському автомобілі з кушем у 68 млн рублів.

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Пізніше поліцейські затримали Богаченка та його спільників. Інкасатору-невдасі призначили покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. Приблизно 4 місяці тому екс-інкастор прийняв пропозицію ПВК "Вагнер" і вирушив до України. Додому повернувся у чорному пакеті.

Війна в Україні: як ЗСУ знищують армію РФ

Захисники України потужно оновили втрати РФ на війні проти нашої країни. За минулу добу до пекла відправилися ще майже 600 рашистів. Загальні бойові втрати у живій силі противника орієнтовно складають вже 96 тисяч 590 осіб. "Ювілейна" цифра у 100 тисяч ліквідованих рашистів все ближче.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Путін мріяв оголосити про перемогу над Україною, а тепер боїться виступати перед публікою. Аналітики ISW розповіли, що кривавий диктатор відкладає виступи перед росіянами, критика навколо нього наростає.

Між тим США планують передати Україні комплекти "розумних бомб". Вони можуть з високим ступенем точності вражати російські військові позиції.

ЗСУ потужно б'ють по рашистах, тому ті дуже бояться нових атак. Відомо, що Після удару ЗСУ по казармі окупанти від страху селяться на дачах під Мелітополем.

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