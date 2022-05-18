Знищений БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо.

Українські десантники продовжують "демілітаризувати" армію країни-окупанта. Завдяки влучному пострілу збили сучасний безпілотник ZALA 421-08 противника.

Про це у Telegram командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Ворожий безпілотник назавжди "приземлили" воїни підрозділу протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Йдеться про безпілотний літальний апарат ZALA 421-08. Його знищили розрахунком зенітно-ракетного комплексу "Стріла-10".

"Слід відзначити, що даний тип БПЛА призначений для спостереження, цілевказування для забезпечення точного артилерійського вогню, коригування вогню тощо", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу українські військові уразили 15 повітряних цілей російських окупантів.

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