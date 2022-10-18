Якщо громадянин бачить дрон, найкращою допомогою повітряним силам ЗСУ буде повідомлення на номер "102".

У Міністерстві внутрішніх справ закликають українців не збивати ворожі дрони самостійно.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі інформаційного телемарафону.

За його словами, пересічні громадяни, які є власниками зброї на законних підставах, не повинні намагатись самотужки збити дрон.

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"Якщо ми говоримо про звичайну ситуацію, коли пересічна людина може використовувати зброю, це є небезпечно, і тому не потрібно цього робити. Найкраща допомога нашим повітряним силам буде у тому, що, якщо ви бачите дрон, зателефонувати на номер "102" в поліцію, зафіксувати де саме і о котрій хвилині, ви бачили дрон. Він, як ви знаєте, літає з невеликою швидкістю і є можливість його перехопити в тому напрямку, куди він летить", - сказав Монастирський.

Також міністр просить українців не оприлюднювати фото і відео з місць вибухів та "прильотів" та не публікувати у соціальних мережах серійні номери збитих дронів.

"Ми маємо завжди розуміти, що будь-яка інформація про місце вибуху, який конкретно дрон, з яким номером, досягнув цілі, є підказкою ворогу. Тому цього не потрібно робити. Офіційна інформація, яка потрібна для того, щоб зрозуміти, яким саме чином перейти в укриття, де є небезпека, надається офіційними джерелами, з яких можна отримувати цю інформацію",-підкреслив Монастирський.

Міністр зауважив, що українські повітряні сили знищили 90% дронів, якими ворог атакував територію України.

"Він був очікуваний, цей удар. Хочу подякувати нашим повітряним силам, тому що майже 90% дронів, які сьогодні були запущені на територію України, були знищені до підльоту до їхніх цілей... Ми сьогодні говоримо про відносно невелику кількість загиблих і травмованих, порівняно з тим, що могло бути. Я хочу нагадати, що кожен дрон – це фактично еквівалент 40 кг тротилу", - акцентував Монастирський.

Він розповів про наслідки ворожого удару по Києву. "За результатами рятувальних робіт, які ми проводили цілий день, витягли з-під завалів 4 загиблих. І 19 людей було врятовано, частина з них потребувала медичної допомоги і частина з них залишилася в лікувальних закладах, деякі пішли вже власним ходом додому", - зазначив Монастирський.

Іранські дрони в Україні

Як повідомляв УНІАН, влітку стало відомо, що Росія купила в Ірану дрони-камікадзе. Іранська влада заперечує це.

За даними української розвідки, в цілому Росія замовила в Ірану 2400 безпілотників.

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що на озброєнні у РФ залшалося близько трьохсот іранських дронів. Вони хочуть закупити ще декілька тисяч.

17 жовтня російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру в трьох областях України.

Київ атакували дронами-камікадзе, було пошкоджено енергетичні об'єкти та житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки загинули чотири людини, зокрема - вагітна жінка.

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