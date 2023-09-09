Вранці 8 вересня Росія завдала чергового терористичного удару по місту. Стало відомо, скільки українців в лікарні станом на сьогоднішній ранок.

У лікарнях Кривого Рогу наразі залишаються 34 поранених внаслідок вчорашнього ракетного удару росіян, з них троє - у важкому стані.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна допомога", - написав Вілкул у ранковому повідомленні.

У місті над ліквідацією наслідків удару працюють бригади комунальних служб та управителів, додав він.

За інформацією Вілкула, вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи у Кривому Розі зараз працюють стабільно.

Удар по Кривому Рогу - що відомо

Вранці, 8 вересня, під час повітряної тривоги в Кривому Розі прогримів вибух. Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок ворожої атаки на Кривий ріг пошкоджено адміністративну будівлю.

Згодом міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що Росія вдарила по середмістю Кривого Рогу, внаслідок чого зруйнована одна з адмінбудівель поліції. Тоді загинув поліцейський, ще трьох рятувальники ДСНС дістали з-під завалів - вони у важкому стані. 6 співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості.

Увечері Вілкул повідомив, що ворог завдав терористичного удару по місту ракетою Іскандер-К. Внаслідок влучання в адмінбудівлю загинула одна людина, молодий хлопець, 72 людини дістали поранення. 35 осіб знаходяться в лікарні, з них три важкі. Основний діагноз – множинні осколочні поранення та термічні опіки. Всім надана необхідна медична допомога.

Ще трохи пізніше ДСНС інформувала про 74 жертв удару: 1 загиблого та 73 поранених.

За інформацією Вілкула, внаслідок цієї атаки на місто постраждало житло понад 5 тисяч криворіжців - 80 пошкоджених домів, з яких 23 - приватний сектор, інші – багатоповерхівки.

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