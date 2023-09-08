Зокрема, внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу пошкоджено 79 будинків, 1956 квартир і 52 автівки.

Внаслідок сьогоднішньої атаки російських окупантів по Кривому Рогу 72 людини отримали поранення. Про це заявив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, повідомляє Суспільне.

"До 72 зросла кількість поранених внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу. Пошкоджено 79 будинків, 1956 квартир та 52 автівки", - зазначив він. Вілкул також заявив, що росіяни вдарили по місту ракетою "Іскандер-К".

Пізніше в ДСНС повідомили, що станом на 18:30 внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще 73 були поранені.

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Удар росіян по Кривому Рогу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці, 8 вересня, під час повітряної тривоги в Кривому Розі прогримів вибух.

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що внаслідок ворожої атаки на Кривий ріг пошкоджено адміністративну будівлю. "Ракета поцілила в адмінбудівлю. Попередньо, 1 загиблий та 9 постраждалих. Трьох дістали з-під завалів. Зайнялися гаражі. Вогонь охопив 200 кв м", - зазначив Лисак.

У Міністерстві внутрішніх справ по завершенню пошуково-рятувальної роботи повідомили, що станом на 15:00 у результаті атаки загинула по місту особа, кількість постраждалих зросла до 60 осіб.

Також вранці російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Сумській області. Міський голова Олександр Лисенко повідомив, що ракети поцілили у приватні будинки в районі Козацького проспекту.

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