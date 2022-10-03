Їхні заяви 1 жовтня справили глибокий вплив на російський інформаційний простір.

Чеченський лідер Рамзан Кадиров і бізнесмен, власник ПВК Вагнера (ПВК Ліга) Євгеній Пригожин різко висловили на адресу військового командування РФ після звільнення українськими військовими Лимана на Донеччині.

Як зазначають експерти американського Інституту вивчення війни (ISW), федеральні канали та підконтрольні Кремлю блогери були вимушені давати Кадирову і Пригожину відсіч.

На тлі поразки РФ в Лимані Кадиров звинуватив російське військове командування в нездатності оперативно відреагувати на загострення ситуації. Він також заявив, що Росії необхідно захопити території чотирьох областей України всіма доступними засобами, включаючи ядерну зброю малої потужності. Пригожин повторив критику Кадировим російського військового керівництва.

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В ISW зазначають, що Захід сконцентрувався на ядерній загрозі, яку озвучив Кадиров, але ці заяви були важливими з іншої причини.

Кадиров і Пригожин, які є силовиками з найближчого оточення Путіна, своїми заявами розбили спроби Кремля пом’якшити наслідки поразки.

"Їхні заяви 1 жовтня справили глибокий вплив на російський інформаційний простір. Разом вони зламали наратив Кремля, який намагався пом’якшити удар поразки навколо Лимана. До заяви Кадирова федеральні ЗМІ переважно висловлювали надію на те, що новомобілізовані війська та розгорнуті підкріплення можуть або утримати лінію, або провести контратаки найближчим часом. Але ток-шоу на федеральних каналах негайно підхопили заяви Кадирова-Пригожина, що спонукало коментаторів у прямому ефірі посилити критику вищого військового командування", – зауважили аналітики.

Вони зазначають, що виступ екс-заступника командувача Південного військового округу РФ Андрія Гурульова, котрий почав звинувачувати вище військове командування у поразці в Лимані, кремлевским пропагандистам довелося зірвати.

Такі заяви Кадирова та Пригожина, пишуть аналітики, публічно підривають авторитет Путіна, хоча це може бути зроблено ненавмисно.

"Путін, ймовірно, відповідальний за рішення не тільки не посилювати Лиман, але й намагатися його утримати – факти, які, ймовірно, відомі принаймні кільком людям із його найближчого оточення. Таким чином, прямий напад Кадирова на [генерал-полковника Олександра] Лапіна є непрямим нападом на Путіна, усвідомлює це Кадиров чи ні. Путін і його рупори були вкрай небагатослівними щодо діяльності військових командувачів або їхніх замін, що робить заяву Кадирова та її відлуння Пригожина особливо помітними", – зазначають в ISW.

Аналітики також припускають, що Путін, ймовірно, усвідомлює небезпечний шлях, яким почали йти Кадиров і Пригожин.

"Цьому дали відсіч підконтрольні Кремлю голоси і мілблогери … Федеральні телеканали охарактеризували заяви Кадирова проти Лапіна як "досить різкі", а мілблогери стверджували, що російське МО несе більшу відповідальність за поразку, кажучи, що Лапін не командував Лиманським гарнізоном", – пишуть в американському Інституті вивчення війни.

Окупація та звільнення Лимана в Донецькій області

Російські загарбники змогли отримати контроль над Лиманом на Донеччині під час повномасштабного вторгнення в України.

22 травня росіяни дістались міста, а 24 травня почався штурм Лиману. 30 травня в Офісі президента України повідомили про втрату контролю над місто Лиманом. Окупаційною владою була відновлена радянська назва "Красний Лиман".

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 1 жовтня підтвердив, що український прапор уже майоріє в Лимані Донецької області, однак у місті ще тривають бої. Він також анонсував звільнення інших населених пунктів на Донбасі протягом наступного тижня. 2 жовтня Лиман був повністю зачищений від російських військ.

Згодом з'явилася реакція Пентагону на звільнення Лиману. Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, це значуща подія, і Сполучені Штати Америки дуже натхнені тим, що зараз роблять Збройні сили України.

Експерти пояснюють, що звільнення Лиману є важливим, оскільки відкриває можливість українським захисникам продовжити звільнення території – піти далі на Кремінну, Сєвєродонецьк.

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