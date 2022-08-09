Тепер загарбники чітко розумітимуть, що Україна дістає до півострова та продовжуватиме атаки.

Росія зосередила на аеродромі "Саки" в тимчасово окупованому Криму багато російської техніки, зокрема авіації. Удари по цьому об'єкту стануть сигналом для окупантів.

Про це під час телемарафону повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Дуже добре це відбулося. Там зосереджена велика кількість російської військової техніки - зокрема літаків, які завдавали ударів по території України. Гадаю, це має бути дуже хороший сигнал для окупантів, що такі вибухи триватимуть і надалі. Я це називаю карою Божою", - заявив експерт.

На його переконання, вибухи в Криму дають ЗСУ можливість комплексно будувати стратегію по знищенню сил РФ та деокупації територій. Прогресування цієї стратегії демонструють вибухи тепер вже не тільки на складах боєприпасів РФ на материковій Україні, а вже й у Криму.

Раніше повідомлялося, що в Криму в Новофедорівці сталися потужні вибухи в районі військового аеродрому, з якого під час повномасштабної війни, розпочатої Росією проти України рано вранці 24 лютого, літаки окупантів літали бомбити Миколаївську, Херсонську і Запорізьку області.

Колишній радник глави МВС України Віктор Андрусів натякнув, що потужні вибухи в Криму 9 серпня сталися в результаті обстрілу, здійсненого українською стороною.

У Міноборони Росії стверджували, що вибухи сталися через те, що здетонували боєприпаси.

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