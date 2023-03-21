Поки одного окупанта відспівують, для іншого поруч готують могилу.

На місцевому кладовищі Владивостока вишикувалася черга катафалків з трупами "двохсотих" окупантів. Нові могили не встигають готувати.

Як пише NEXTA, про шалений темп поховань ліквідованих окупантів повідомила очевидиця на відео. На кадрах видно десятки могил окупантів. Голос за кадром каже, що розпорядники кладовища виділили нову ділянку для поховань загарбників, бо на попередній місця не залишилося.

"Молоді хлопці загинули незрозуміло за що. Ось скільки їх сюди підвозять, один за одним везуть... Жах, жах. Катафалки в чергах стоять. У грудні тут ще жодної могили не було", - коментує авторка відео, демонструючи черги катафалків.

При цьому поховання відбуваються паралельно один з одним. Поки відспівують одного загарбника, підвозять іншого і готують могилу для третього.

Втрати РФ на війні в Україні

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 166 570 окупантів. Попри явну поразку РФ на полі бою, Україна, США та інші західні країни констатують неготовність Путіна сідати за стіл переговорів на рівноправних умовах.

Разом з тим російським військовим заборонили добровільно здаватися в полон. У разі, якщо у військовослужбовця була можливість продовжувати бій, але він здався в полон, це буде вважатися злочином проти військової служби, пояснили у Верховному Суді РФ.

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