Кладовище, куди влучили 8 російських снарядів, знаходиться за селом Михайлівка.

Росіяни не припиняють обстрілів Херсонської області. У вівторок, 21 березня 2023 року, російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар в Бериславському районі.

"Війна з дітьми, літніми людьми і навіть...мертвими. Це все, що треба знати про армію РФ. У Бериславському районі російські окупанти прицільно обстріляли цвинтар", – заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За словами Прокудіна, кладовище, куди влучили 8 російських снарядів, знаходиться за селом Михайлівка Бериславського району.

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"Є "прильоти" й у селі, але, на щастя, ніхто не постраждав", – додав голова ОВА.

Обстріли Херсонської області

Після звільнення правого берега Херсонської області російські окупанти постійно обстрілюють деокуповані населені пункти. Начальник прес-служби тактичної групи "Грім" Дмитро Плетенчук зазначив, що найбільше обстрілам піддаються населені пункти з найменш лояльним до окупантів населенням.

19 березня ворог вчергове вдарив по Херсонщині. Внаслідок атаки окупантів постраждала людина.

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