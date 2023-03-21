Добровільна здача в полон каратиметься 10 роками колонії в РФ.

Російським військовим заборонили добровільно здаватися в полон.

У разі, якщо у військовослужбовця була можливість продовжувати бій, але він здався в полон, це буде вважатися злочином проти військової служби, пояснили у Верховному Суді РФ.

Добровільна здача в полон буде каратися 10 роками колонії.

Відео дня

Окупант, "навіть перебуваючи у відриві від своєї військової частини (підрозділу) і в повному оточенні, повинен чинити рішучий опір противнику, уникаючи захоплення в полон", - йдеться в роз'ясненні суду.

У роз'ясненні також вказується, що якщо окупант виконує наказ командира, який наказує йому вчинити кримінальні дії, військовий РФ підлягає кримінальній відповідальності. Дії командира при цьому слід розглядати як підбурювання.

Мобілізація в Росії 2023 - що відомо

Вже рік триває широкомасштабна російсько-українська війна, яка не принесла країні-агресору істотних територіальних завоювань.

Через виснаження людських ресурсі ще у вересні 2022 року в Росії оголосили часткову мобілізацію. Відтоді в країні призивають чоловіків штурмувати села в Донецькій і Луганській області.

Про другу хвилю мобілізації Москва не повідомляла, але у низці російських регіонів громадянам РФ почали масово розсилати повістки.

Росія також незаконно мобілізує українських громадян на окупованих територіях, погрожуючи переслідуваннями членів сімей та фізичним насильством.

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила вже 166 570 окупантів. Попри явну поразку РФ на полі бою, Україна, США та інші західні країни констатують неготовність Путіна сідати за стіл переговорів на рівноправних умовах.

Вас також можуть зацікавити новини: