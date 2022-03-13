Президент наголосив, що наразі РФ втрачає мізки, таланти, гроші.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що через напад на Україну керівництво РФ перетворює свою державу на ізольовану від світу зону, де царюватиме бідність, і все визначатиметься тільки насильством.

Як він підкреслив у відеозверненні, в результаті нападу на Україну російське керівництво фактично перетворює свою державу на аналог так званих "днр" і "лнр" — на велику ізольовану від усього світу зону, де царюватиме бідність, і все визначатиметься тільки насильством.

"І звідки люди будуть тікати. Як тільки можуть. Хто тільки може. Подивіться зараз – хто їде з Росії. Хто виводить свій бізнес. Це фахівці, які можуть дати собі раду на глобальному ринку. Це айтішники, які не хочуть жити на території, де свободи немає. Це бізнесмени, які відчувають: у них все відберуть, коли просто захочуть. Це артисти, які знають, що творчість на території, де життя людини нічого не варте, також нічого не варта. Росія втрачає мізки. Втрачає таланти. Втрачає гроші", — підкреслив президент.

Зеленський зауважив, що якщо це відбувається з Росією, то на так звані "днр", "лнр" та їхні аналоги чекає повна деградація.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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