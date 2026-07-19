Росіяни вночі вдарили по Україні 41 ракетою: скільки з них досягли цілей

Ворог бив "Цирконами", "Іскандерами", "Оніксами".

У ніч на 19 липня, починаючи з 18:00 суботи, росіяни завдав масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням 126 ударних БпЛА та 41 ракети повітряного і наземного базування різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Основним напрямком удару був Київ.

Загалом, як зазначається, радіотехнічні війська Повітряних Сил зафіксували 166 засобів повітряного нападу:

10 протикорабельних ракет 3М22 "Циркон" (райони пусків – Курська область РФ);

25 балістичних ракет "Іскандер-М/С-400" (райони пусків – Брянська, Курська області РФ);

3 протикорабельні ракети "Онікс" (райони пусків – окупований Крим);

3 керовані авіаційні ракети Х-59/69 (райони пусків – повітряний простір над акваторією Чорного моря);

125 ударних БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас", дронів-імітаторів типу "Пародія", баражуючих боєприпасів типу "Бандероль" (із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово РФ, Гвардійське у Криму).

Відео дня

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах розповіли, що, за попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряна оборона збила/подавила 126 цілей: 18 ракет і 108 безпілотників різних типів, зокрема:

17 ракет "Іскандер-М/Циркон/С-400";

1 керовану авіаційну ракету Х-59/69;

108 ворожих БпЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 08:30 зафіксовано влучання 23 ракет та 10 ударних БпЛА на 20 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 18 локаціях.

Удар по Україні 19 липня

Як повідомляв раніше УНІАН, внаслідок російського удару по Києву у 5 районах є влучання, виникли пожежі. Одна людина загинула, 13 - отримали поранення. Вранці рятувальники продовжували роботи на кількох локаціях у Солом’янському, Деснянському та Шевченківському районах столиці.

Також РФ масовано атакувала Київщину. У Бучанському районі виникло кілька пожеж, зокрема на території складських будівель та логістичного об’єкта. Двоє людей постраждали.

Вас також можуть зацікавити новини: