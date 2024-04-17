Ситуація у той час загострювалася постійно, а Сирський разом з іншими генералами відвідав стабпункт.

Нинішній головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський, перебуваючи на посаді командувача Сухопутними військами, приїздив у напівоточений стабілізаційний пункт воїнів у Соледарі.

Про випадок із Сирським у стабпункті розповів командир взводу в 14-му окремому полку, 3-му батальйоні "Нахтігаль" Василь Галамай "Джміль" в інтерв'ю військовим журналістам та фотографам Владі та Костянтину Ліберовим.

За словами "Джмеля", у Соледарі батальйон попав у дуже вже складну ситуацію. Оборону проривали "вагнерівці". Сектор тримали п'ятеро бійців, згодом двох було поранено. Воїни відкотилися та евакуювали поранених у стабпункт.

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"Кільце затягується, ми вже в такому наполовину оточенні були. Але команди кидати позиції не було. Дійшло до того, що ми були в оточенні, на місці, й противник єдину дорогу взяв під вогневий контроль, все по асфальту, ніхто нікуди не їздить вже, абсолютно. І коли ситуація вже така з напівкільцем доволі критична, комбриг доповідає постійно десь вище, приїжджають Сирський ще з якимись генералами", - каже "Джміль".

Війський уточнив, що Сирський прибув у напівоточений штаб перед соляними шахтами. У той час військовий, у якого є досвід бойового медика, допомагав хірургу Дарині.

"Ми працюємо, поранені кричать… І тут в один момент - все, забрали пораненого на евакуацію. І ми так: гоп, ага, і швидко треба ті калюжі крові стирати. Тому що це все просто ногами розносилось. І ми так: гоп-гоп, всі шмати, підтираємо кров, дивлюся – в калюжі стою, відходжу, рукавички, сам весь у крові, і так: фух, – чую, когось штовхнув. І перепрошую, і так обертаюся, а там Сирський з телефоном: "Це я перепрошую, працюйте". Типу, все о’кей. І далі, я так розумію, що він доповідав вищому. І от така ситуація, стикнувся, скажімо так, з головнокомандувачем, у прямому й переносному сенсі слова", - сказав військовий.

Призначення Сирського головнокомандувачем ЗСУ

У четвер, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський призначив нового головнокомандувача ЗСУ. Ним став генерал-полковник Олександр Сирський. Від початку бойових дій на Сході він був начальником штабу АТО. За бої на Дебальцевському плацдармі Сирського нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

На початку повномасштабного вторгення Сирський командував обороною Києва. З літа 2022 року був одним із командувачів контрнаступом на Харківщині. У 2022-2023 рр. командувач ОСУВ "Хортиця", також керував обороною Соледару та Бахмута.

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