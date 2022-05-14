У всіх ушпиталених - поранення кінцівок.

В лікарню окупованого Мелітополя (Запорізька область) доставили кілька десятків окупантів з пораненнями.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Підозрюють, що причина травмування - самостріл.

"Днями до лікарні Мелітополя були доставлені 40 військовослужбовців РФ із вогнепальними пораненнями кінцівок. Одна із ймовірних версій того, що відбулося, - самостріл через невміле поводження зі зброєю", - йдеться в повідомлення.

Наприкінці квітня Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмов окупантів, що свідчить, що вони готові калічити себе і навіть забивати у власне тіло уламки, щоб отримати грошову компенсацію і виїхати з фронту додому.

В ще одній перехопленій розмові поранений окупант розповів, що після одужання не збирається в Україну: "Тут нех*й робити... Пацана привезли, ногу від*башило ... двері, нах*й, прям відірвана у машини, він без ноги лежить... Воно таких грошей не варто".

Оскільки російським військовим не доводиться чекати на ротацію, близькі радять їм отримувати травму.

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