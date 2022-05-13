Також рашисти захопили всі супермаркети, в яких ціни в 2-3 рази вищі, ніж в українських.

Мер окупованого російськими силами Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявляє, що окупанти вивозять українське продовольство в Крим та грабують нові дитячі садочки.

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Мелітополь покинули 45-50% жителів, ще хочуть виїхати з міста 6-7 тисяч людей, але рашисти не випускають їх.

"Рашисти ведуть себе, як справжнє НКВД вони викрадають продовольство з наших фермерських господарств та вивозять його на територію тимчасово окупованого Криму. Також захопили всі супермаркеті, в яких ціни у 2-3 рази вищі, ніж в українських супермаркетах", - сказав він.

За його словами, окупантам не вдалося запустити навчальний процес в школах.

"Все, що вони роблять – це грабують наші нові дитячі садочки, виносять нові меблі, нове обладнання і вивозять в незрозумілому напрямку… Вони показово для рашистської пропаганди відкрили декілька шкіл, але на цьому все закінчилось", - пояснив мер.

Як повідомляв УНІАН, раніше мер окупованого російськими силами Мелітополя Запорізької області Іван Федоров заявив, що найголовнішим проблемним питанням для жителів міста зараз є дефіцит продуктів.

Жителі стикаються з безробіттям, яке на окупованій території перевищує 80%.

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