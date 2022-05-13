Росіяни роблять все, щоби більше не воювати в Україні.

Дружина російського військового, який бере участь у війні проти України, радить чоловіку поранитися й уникнути подальших боїв зі ЗСУ.

Про це свідчить чергове перехоплення розвідкою розмов окупантів.

Росіянка пропонує чоловіку "впасти з танка" щоб отримати травму. Оскільки, на її думку, іншого виходу немає – ротації не буде, бо "всі відмовляються".

Чоловік схиляється до думки, що все ж краще "отримати поранення, бо всі ушкодження перевіряють ФСБшники.

Далі розповідає історію "зачистки" окупованого населеного пункту.

"Село взяли нещодавно. У нас дев’ять 300-х. Морпіхів близько 100 заходило. Вийшло 50. А комбат каже, в кожен підвал кидайте гранату, не дивлячись. А потім вже заходьте. Хлопці не стали закидувати. А потім зайшли, а там четверо дітей сидить маленьких", - розповів окупант.

Війна в Україні: оновлені дані

Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької, Луганської та Херсонської областей та утримання сухопутного коридору між зазначеними територіями та тимчасово окупованим Кримом.

Одночасно, підтримує напруженість у Придністровському регіоні республіки Молдова та на території республіки Білорусь.

Британська розвідка констатує, що Росія докладає значних зусиль у районі Ізюму та Сєвєродонецька, намагаючись добитися прориву до Слов'янська та Краматорська. Водночас українські сили успішно запобігли спробам російських військ перетнути річку на Донбасі.

Захисники України ліквідували вже майже 27 тисяч військових РФ. Втрати окупантів зростають з кожним днем. Окрім живої сили, країна-окупант втрачає військову техніку. Вже знищено 200 ворожих літаків.

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