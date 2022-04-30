Російські окупанти готові калічити себе і навіть забивати у власне тіло уламки, щоб отримати грошову компенсацію і виїхати з фронту додому.
Це підтверджує свіже перехоплення, яке опублікувала Служба безпеки України в офіційному Telegram-каналі.
"Та я, блін, думаю йо*нути об який-небудь кут вже собі руку і виїхати... сказати, що мені уламком перебило її. І додому поїхати, нах*й, з трьома лямами... Або зах*ячити собі самому в ногу уламок, молотком забити", — повідомив окупант своїй дівчині.
У відповідь кохана солдата заявила: "Ну тоді простіше вистрілити собі, не знаю, в кісточку, блін". А рашист заперечив, що вийде "самостріл", і так не можна робити.
Нагадаємо, раніше сьогодні СБУ опублікувала перехоплення про те, як окупанти бояться наступати під Чорнобаївкою. А два дні тому Служба безпеки виклала аудіозапис розмови, в якій росіяни відмовляються їхати в Україну, розповідають про величезні втрати і мріють про ротацію.
Війна Російської Федерації проти України
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