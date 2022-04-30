Один з окупантів радився про це в розмові зі своєю дівчиною.

Російські окупанти готові калічити себе і навіть забивати у власне тіло уламки, щоб отримати грошову компенсацію і виїхати з фронту додому.

Це підтверджує свіже перехоплення, яке опублікувала Служба безпеки України в офіційному Telegram-каналі.

"Та я, блін, думаю йо*нути об який-небудь кут вже собі руку і виїхати... сказати, що мені уламком перебило її. І додому поїхати, нах*й, з трьома лямами... Або зах*ячити собі самому в ногу уламок, молотком забити", — повідомив окупант своїй дівчині.

У відповідь кохана солдата заявила: "Ну тоді простіше вистрілити собі, не знаю, в кісточку, блін". А рашист заперечив, що вийде "самостріл", і так не можна робити.

Нагадаємо, раніше сьогодні СБУ опублікувала перехоплення про те, як окупанти бояться наступати під Чорнобаївкою. А два дні тому Служба безпеки виклала аудіозапис розмови, в якій росіяни відмовляються їхати в Україну, розповідають про величезні втрати і мріють про ротацію.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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