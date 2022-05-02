Загалом жертвами війни стали вже 624 дитини.

В Україні збільшилась кількість дітей, які зазнали поранень внаслідок збройної агресії РФ.

Про це у своєму Telegram повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Більше ніж 624 дитини постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Станом на ранок 2 травня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 219. Зросла кількість поранених - понад 405. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться у повідомленні.

Найбільше жертв серед дітей у Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 45, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у Києві - 16, Житомирській - 15.

Зокрема, 29 квітня внаслідок артобстрілу окупантами с. Времівка Великоновосілківського району Донецької області отримав поранення 15-річний хлопчик.

Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1 тис. 570 закладів освіти. При цьому 111 з них зруйновано повністю.

Нагадаємо, війська РФ вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці.

Спочатку ворог скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Херсон, Львів, Миколаїв, Одесу та Маріуполь. Потім супротивник пішов у наступ на сході нашої країни.

Лише в Маріуполі, за офіційними даними, загинули понад 20 тисяч осіб.

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