В Україні на низці напрямків продовжуються наступальні дії російських окупантів.
На Південнобузькому напрямку супротивник намагається вийти на адмінкордон Херсонської області й шукає слабкі місця в обороні воїнів, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
За його даними, ворог продовжує наступати на Ізюмському напрямку в сторону Ізюм - Слов’янськ та Ізюм - Барвінкове.
"…На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення...", - зазначили в Генштабі.
Окупанта обстрілюють українських воїнів на Лиманському напрямку на рубежі Лиман - Сіверськ, щоб витіснити їх з позицій та створити умови для наступу на Слов’янськ.
"…На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. Посилив війська коштом переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи...", - додали у Генштабі.
Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці.
Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Львів, Одесу та Маріуполь. Потів ворог пішов у наступ на сході української держави.
1 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що для нарощення темпів наступу командування російських збройних сил продовжує посилювати ударний потенціал своєї армії.