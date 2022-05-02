Супротивник не припиняє наступальні дії на Ізюмському напрямку, поділився Генштаб Збройних сил України.

В Україні на низці напрямків продовжуються наступальні дії російських окупантів.

На Південнобузькому напрямку супротивник намагається вийти на адмінкордон Херсонської області й шукає слабкі місця в обороні воїнів, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

За його даними, ворог продовжує наступати на Ізюмському напрямку в сторону Ізюм - Слов’янськ та Ізюм - Барвінкове.

"…На Донецькому напрямку угруповання окупаційних військ веде наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення...", - зазначили в Генштабі.

Окупанта обстрілюють українських воїнів на Лиманському напрямку на рубежі Лиман - Сіверськ, щоб витіснити їх з позицій та створити умови для наступу на Слов’янськ.

"…На Попаснянському напрямку противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. Посилив війська коштом переміщення з Маріупольського напрямку однієї батальйонної тактичної групи...", - додали у Генштабі.

Нагадаємо, російські війська вдерлися в Україну 24 лютого рано вранці.

Супротивник спершу скидав бомби на військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, Львів, Одесу та Маріуполь. Потів ворог пішов у наступ на сході української держави.

1 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що для нарощення темпів наступу командування російських збройних сил продовжує посилювати ударний потенціал своєї армії.

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